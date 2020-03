Torino, granata a lavoro al Filadelfia: Adopo ha lavorato regolarmente con il gruppo

Sessione mattutina per il Torino al Filadelfia. Belotti e compagni hanno dapprima svolto esercizi sulla parte atletica in palestra, poi eseguito un programma tecnico-tattico che si è concluso con una partita in campo ristretto, a tempo ridotto. Adopo ha smaltito la contusione lombosacrale e ha lavorato regolarmente con i compagni. Domani in calendario una seduta mattutina al Filadelfia.