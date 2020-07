Torino, gruppo diviso alla ripresa: domani seduta tecnico-tattica pomeridiana

Ripresa della preparazione per il Torino al Filadelfia, in vista della prossima partita di campionato contro il Genoa in calendario giovedì 16 luglio allo stadio Olimpico Grande Torino. Moreno Longo ha suddiviso in due il gruppo, come di consueto dopo ogni appuntamento ufficiale: seduta di scarico per i calciatori ieri sera impegnati nel match contro l’Inter, lavoro tecnico per tutti gli altri elementi a disposizione. Domani sessione tecnico-tattica pomeridiana.