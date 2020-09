Torino, i biglietti per l'Atalanta non verranno messi in vendita: ingresso solo su invito

Il Torino Football Club comunica che per la partita Torino-Atalanta, in calendario sabato 26 settembre alle ore 15, non saranno messi in vendita biglietti. Sarà un primo test per valutare e verificare le modalità di applicazione del protocollo procedendo per gradi nella riapertura al pubblico dell'impianto, sempre nel rispetto della salute generale. L'ingresso sarà dunque possibile solo su invito e il Torino FC provvederà a stilare un'apposita lista, che comprenderà una nutrita rappresentanza di medici ed operatori sanitari - cui la Società vuole rivolgere i suoi ringraziamenti-, nel rispetto dei limiti imposti. Tutte le persone che accederanno dovranno rispettare tassativamente la normativa vigente in tema di Covid-19: autocertificazione, mascherina, igienizzazione, misurazione della febbre, distanziamento sugli spalti, divieto di restare in piedi durante la partita.