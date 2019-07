Torino, il report dell'allenamento: si fermano Lyanco e Lukic

Fonte: torinofc.it

© foto di Federico Gaetano

Allenamento pomeridiano per il Torino al Filadelfia con una sessione tecnico-tattica di preparazione alla partita di ritorno contro il Debrecen, in calendario giovedì primo agosto alle 18.30, valida quale secondo turno dei preliminari di Uefa Europa League. Per la trasferta in Ungheria, oltre ai calciatori indisponibili, non convocati Lyanco (distrazione al muscolo semi-membranoso della coscia sinistra) e Lukic (otite). Il programma di domani prevede la conferenza stampa prepartita del tecnico Mazzarri allo Stadio Nagyerdei, alle ore 17, e a seguire la seduta di rifinitura.