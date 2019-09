Torino, in gruppo i 3 azzurri. A disposizione anche Lyanco

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Allenamento pomeridiano per il Torino al Filadelfia con una sessione tecnico-tattica che poi si è conclusa con alcune esercitazioni a tema. Per l'allenamento odierno il tecnico Mazzarri ha utilizzato entrambi i campi di gioco così da lavorare anche sui singoli reparti. Alla seduta hanno preso parte anche Belotti, Izzo e Sirigu, rientrati dagli impegni con l'Italia, e Lyanco, reduce dalla trasferta in Brasile. Domani in calendario un allenamento pomeridiano al Filadelfia. Lo riporta il sito ufficiale del club.