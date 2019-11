© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Steven Zhang è un tifoso come gli altri. Il presidente dell’Inter ieri non era presente allo Stadio Olimpico Grande Torino per il match vinto dai nerazzurri contro i granata, ma secondo quanto riportato da Gazzetta.it ha assistito al match al “4-4-2 Sports Pub” di Milano, birra alla mano e circondato da tanti tifosi nerazzurri. Sicuramente una serata particolare per il cinese, che alla fine ha potuto esultare e abbracciare i presenti.