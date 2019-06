Torino, intervento ok per Parigini: il report medico del club

© foto di Federico Gaetano

Il calciatore del Torino Vittorio Parigini - riporta il sito ufficiale del club granata - è stato sottoposto, in data odierna, ad intervento chirurgico per risolvere la sindrome pubalgica da cui era affetto. L'intervento - si legge - è stato effettuato dal dott. Giuseppe Sansonetti in presenza dello staff medico del Torino. Il chirurgo si è dichiarato soddisfatto dell'esito dell'intervento.