Torino, Juric ritrova Tameze e rilancia Sanabria. Assente Djidji

Il francese è a disposizione, il paraguayano affianca Zapata

(ANSA) - TORINO, 28 MAR - Manca Djidji, ma Juric ritrova Tameze. Così per la partita del Torino contro il Monza si sfidano in tre per affiancare Buongiorno e Masina nel terzetto arretrato: c'è l'opzione del francese da riproporre in difesa, si candida anche Lovato nonostante prediliga la posizione di centrale e non va escluso Vojvoda che tanto bene ha fatto a Udine in quel ruolo. Per il resto della formazione, invece, non sono previste grandi novità, anzi si va proprio verso la conferma dell'undici che ha espugnato il Friuli.

In mediana l'allenatore è orientato a riproporre ancora la coppia Ricci-Gineitis, così come a giocerà Rodriguez e sull'out opposto ci sarà ancora Bellanova nonostante i leggeri acciacchi muscolari patiti in Nazionale. Per quel che riguarda l'attacco, infine, si va verso il ritorno di Sanabria: il paraguayano è reduce da due panchine iniziali di fila tra Napoli e Udine, ora ha smaltito i fastidi e può affiancare Zapata con Vlasic sulla trequarti. (ANSA).