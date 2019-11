© foto di www.imagephotoagency.it

Nel post-partita di Torino-Juventus Urbano Cairo s'è lamentato per un rigore non concesso alla sua squadra per un braccio largo di de Ligt. Era rigore o no? Sì, per La Gazzetta dello Sport che ha scritto la sua consueta moviola: "Al 10’ il primo episodio, con Matuidi che calcia verso la porta del Torino ma il suo pallone impatta su Meité al centro dell’area: viene colpito il braccio del granata, la Juve reclama ma il braccio è raccolto sul corpo, come mima Doveri che non dà fallo. Un minuto dopo l’episodio chiave di tutta la partita: su una rimessa laterale a centro area il pallone trova il braccio di De Ligt dopo una spizzata di Belotti. Doveri lascia giocare e il Var non interviene: il braccio dell’olandese non è aderente al corpo, somiglia al fallo dello stesso De Ligt a Lecce punito con il rigore".