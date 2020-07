Torino-Lazio, la moviola de La Gazzetta dello Sport: giusti i gialli a Immobile e Caicedo

Di seguito la moviola a cura de La Gazzetta dello Sport in merito ai principali episodi della gara tra Torino e Lazio, comprese le due ammonizioni che porteranno alla squalifica di Immobile e Caicedo (erano diffidati): "Al 4’ il primo episodio chiave di una partita piuttosto corretta: nella bagarre in area su un tiro di Nkoulou Immobile va verso il pallone con il braccio largo su cui impatta la sfera. L’arbitro Massa, ben posizionato, vede e non ha dubbi: rigore per i granata e giallo per il biancoceleste. Al 29’ il secondo giallo per la Lazio ai danni di Caicedo che trattiene in modo evidente Aina. Al 38’ brutta entrata di Jony su De Silvestri sulla fascia, il granata mantiene l’equilibrio e continua la sua corsa, ma il fallo c’è e l’arbitro non fischia. Al 43’ Milinkovic Savic si lamenta per Ola Aina e Bremer che saltano per la palla alle sue spalle a filo d’area, ma l’arbitro è lì vicino, valuta l’intervento e lascia correre. Al 45’ Acerbi trova di testa il gol dell’1-1 ma era in fuorigioco, la rete non è valida".