Torino, Mazzarri sperimenta: in Coppa idea Ansaldi a centrocampo

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Il Torino di Walter Mazzarri prosegue il lavoro in vista della sfida di Coppa Italia di domenica contro la Fiorentina. Secondo la Gazzetta dello Sport il tecnico granata sta pensando ad alcuni esperimenti per la sfida ai viola ed in particolar modo allo spostamento di Ansaldi al centro del campo, nel ruolo di interno al posto di Baselli. In quel caso sarebbero De Silvestri e Ola Aina gli esterni con la possibilità di vedere in avanti il tridente, anche perché l'adattamento di Zaza è oramai completato. In difesa, chance per uno fra Bremer e Lyanco.