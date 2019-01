Torino, Nkoulou a riposo per febbre. Moretti a parte

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Sessione pomeridiana al Filadelfia per il Torino in vista della partita di Coppa Italia contro la Fiorentina (domenica 13 gennaio, calcio d’inizio ore 15). Dopo il riscaldamento il tecnico Mazzarri ha fatto svolgere alcune esercitazioni a tema e poi diretto una partita di allenamento a ranghi misti, a tutto campo. A riposo Nkoulou per uno stato febbrile, seduta personalizzata per Moretti. Il Torino tornerà in campo domani pomeriggio: in programma un’altra seduta tecnico-tattica.