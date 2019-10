Torino, oggi il verdetto su Mazzarri: buco normativo, auto-ricorso FIGC

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Oggi Walter Mazzarri saprà se potrà andare in campo contro l'Udinese dopo la squalifica di Parma. Ma probabilmente no. Lo scrive Tuttosport, che spiega come la FIGC, di fatto, abbia presentato un ricorso contro se stessa, nel tentativo di colmare un buco normativo: la mancata equiparazione automatica degli allenatori ai giocatori, squalificati automaticamente dopo un'espulsione. Difficile, per evitare un pasticcio futuro, che la Corte Federale d'Appello decida contro i vertici federali.