Il Torino, spiega la Gazzetta dello Sport, si ritroverà questo pomeriggio al Filadelfia per il primo allenamento dopo i tre giorni di riposo. Sarà la prima seduta di Simone Verdi con la maglia granata, ma gli occhi saranno puntati anche su Iago Falque e Nicolas Nkoulou: lo spagnolo è vicino al rientro e l'idea è quella di convocarlo per la gara col Lecce alla ripresa.

Discorso diverso per quanto riguarda il difensore che si era 'autoescluso' dalla gara col Sassuolo. Per il Torino potrà rientrare in gruppo solo dopo che avrà chiesto scusa al resto della squadra e probabilmente oggi sarà il giorno buono per farlo.