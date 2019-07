Torino, partenza super di Baselli: Mancini lo convocherà in Nazionale

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Daniele Baselli sarà convocato in Nazionale. Come riporta questa mattina Tuttosport, la partenza sprint del centrocampista del Torino ha convinto anche il ct Roberto Mancini, che per le prossime partite azzurre potrà quindi contare su un centrocampista già pronto fisicamente e cresciuto in modo smisurato in quest'ultimo periodo. Baselli sarà il quarto granatazzurro, dopo Sirigu, Izzo e Belotti, e darà così continuità al suo trend con la Nazionale maggiore iniziato a giugno 2018, con l'amichevole contro l'Olanda.