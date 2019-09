© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Ripresa della preparazione per il Torino con una sessione pomeridiana al Filadelfia equamente suddivisa tra parte atletica e programma tecnico. Per Simone Verdi primo allenamento agli ordini del tecnico Walter Mazzarri. Parziale lavoro con i compagni per Simone Edera e Iago Falque, differenziato per Simone Zaza. Domani in calendario un’altra sessione pomeridiana al Filadelfia.