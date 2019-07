© foto di Federico Gaetano

Ripresa della preparazione per il Torino con un allenamento pomeridiano al Filadelfia al quale ha preso parte anche Rincon, come da programmi concordati con la Società e con il tecnico Mazzarri. Per Belotti e compagni sessione tecnico-tattica e lavoro sulla parte atletica. Domani in calendario doppio allenamento, in preparazione alla partita di giovedì 25 luglio contro il Debrecen. Lo riporta il sito ufficiale dei granata.