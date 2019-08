Fonte: dal nostro inviato, Emanuele Pastorella

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Stasera alle ore 21 il Torino scenderà in campo per la sfida di andata dell'ultimo turno preliminare che separa i granata dalla fase a gironi di Europa League e Walter Mazzarri ha pochi dubbi legati alla formazione. Il modulo dovrebbe essere il 3-4-1-2, con Sirigu in porta, Izzo, Nkoulou e Bremer in difesa, De Silvestri, Baselli, Meite e Ansaldi a centrocampo e Berenguer alle spalle di Zaza e Belotti. Dall'altra parte ancora solo panchina per Patrick Cutrone, con Nuno Espirito Santo che punterà su Jimenez e Jota in attacco.

Torino (3-4-1-2): Sirigu; Izzo Nkoulou, Bremer; De Silvestri, Baselli, Meite, Ansaldi; Berenguer; Zaza Belotti.

Wolverhampton (3-5-2): Rui Patricio; Bennet, Coady, Boly; Doherty, Dendonker, Neves, Moutinho, Jonny; Jimenez, Jota.