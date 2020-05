Torna la A? Cannavaro incredulo: "Assurdo che si giochi. In Cina si ripartirà solo ad ottobre"

vedi letture

"Qui il campionato dovrebbe ripartire in ottobre, mi sembra assurdo che in Germania si giochi e in Italia quasi. Stiamo parlando di rispetto della vita delle persone". Parla così Fabio Cannavaro, capitano della Nazionale campione del mondo e allenatore del Guangzhou, nella puntata

"Direzione Mattino" sul Mattino.it. Quanto agli stipendi dei calciatori, l’ex campione azzurro ha detto: "In Cina la federazione ha proposto un taglio del 50 per cento sui compensi negli ultimi tre mesi. Il problema non è questo perché i calciatori rappresentano la parte migliore del calcio".