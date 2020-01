© foto di Simone Lorini

Ieri è iniziato ufficialmente il calciomercato invernale, riparte dunque la tabella trasferimenti che vi accompagnerà sino a tutto il mese di marzo. In alto potete trovare il riepilogo delle scorse edizioni che va a coprire gli ultimi dieci anni.

Sono inseriti unicamente i nuovi prestiti e non il rientro dalle precedenti squadre, ed ogni passaggio a titolo temporaneo con obbligo di riscatto viene considerato una cessione definitiva. Nel quadro degli affari conclusi ed in corso, vengono menzionati solo quelli di calciatori nati entro il 2001.