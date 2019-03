Torneo delle Sirene, vince il Real Madrid

Questa mattina a Sorrento si è svolta la finale del sesto Torneo delle Sirene, manifestazione dedicata alla categoria under 14. A trionfare è Il Real Madrid che, in questo modo, succede ai cugini dell'Atletico nel palmarès della competizione. Contro la Lazio i ragazzi di Xabi Alonso si portano subito in vantaggio, aumentando il distacco nella ripresa. Inutile il goal successivo dei biancocelesti allenati da Tommaso Rocchi. Il titolo di miglior marcatore spetta ex aequo al madrileno Iker, a segno anche quest'oggi, ed a Kevin Martins dell'Inter, figlio di Obafemi.

Finale Torneo delle Sirene 31.03.2019

Real Madrid-Lazio 2-1

reti: 3' Chema (R), 55' Iker (R), 60' Zanchetta (L)

Capocannonieri

Iker (Real Madrrid) 7 goal

Martins (Inter) 7 goal

ALBO D'ORO

2014: JUVENTUS

2015: NICK CALCIO BARI

2016: MILAN

2017: MILAN

2018: ATLETICO MADRID

2019: REAL MADRID.