Tovalieri: "Conte alla Roma? Lo andrei a prendere con Ranieri"

A MC Sport, durante Maracanà, è intervenuto l'ex attaccante Sandro Tovalieri per parlare dei maggiori temi di giornata.

Su Gasperini

"Meriterebbe un'occasione importante, ma credo rimarrà a Bergamo. Alla Juve? Spero abbia una chance. Ha dimostrato di poter fare cose straoridnarie. Ma credo che Allegri rimarrà alla Juve, anche se adesso secondo me è un po' in bilico".

Su Conte e le voci di un suo possibile arrivo alla Roma

"Credo che neanche il più ottimista poteva pensare di lottare per la Champions qualche settimana fa. Conte è Conte, ti farebbe fare il salto di qualità: lo andrei a prendere con Ranieri. I grandi allenatori vogliono i grandi campioni. Con Conte la Roma difficilmente venderà i pezzi pregiati. Se non dovesse venire, confermerei al 100% Ranieri. È romano e romanista e sta portando la squadra, presa in crisi, in Champions".