Tragedia Astori, nuova inchiesta. Dalla difesa: solo trascrizione errata

A seguito delle anticipazioni de La Nazione sul caso legato alla morte di Davide Astori per cui ci sarebbe un certificato falso di mezzo, il TGR Rai Toscana fornisce nuovi particolari, secondo il punto di vista della difesa. L'esame suddetto sarebbe stato eseguito su Astori e altri 300 atleti, molti anche del settore giovanile viola, per uno studio (legato alle differenze cardiache tra calciatori e ciclisti), ma non valido ai fini dell'idoneità sportiva. I valori sarebbero risultati normali, allora, sostengono dalla difesa. E secondo nuove indiscrezioni ci sarebbe stata una leggerezza della dottoressa Loira Toncelli, ex collaboratrice di Galanti che, al momento della riproduzione su cartaceo, avrebbe inserito una data diversa da quella presente sui pc di Careggi, in cui era riportato il 2017, come momento della realizzazione. La donna, che ha ricevuto un Avviso di Garanzia, sarà presto ascoltata dalla Procura.