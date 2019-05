Anche il Liverpool ricorda la tragedia dell'Heysel. A 34 anni dalla strage di Bruxelles, il club inglese ha twittato: "Il Liverpool ricorda i 39 tifosi che hanno perso la loro vita allo stadio Heysel in questo giorno di 34 anni fa".

Liverpool FC remembers the 39 football fans who lost their lives at Heysel Stadium in Belgium on this day 34 years ago. pic.twitter.com/LMJelTLr8I

— Liverpool FC (@LFC) 29 maggio 2019