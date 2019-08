Triestina-Juve, già venduti 15mila biglietti. Riposo per Cristiano Ronaldo

© foto di Nicolò Zangirolami/Image Sport

Già venduti 15mila biglietti per l'amichevole di questa sera Triestina-Juventus in programma al "Nereo Rocco" di Trieste. Grande attesa da parte dei tifosi giuliani, che da troppo tempo sono alla periferia del calcio che conta. Non potranno ammirare, però, Cristiano Ronaldo che con ogni probabilità riposerà a seguito dell'affaticamento all'adduttore sinistro. Nel 2006 le due squadre si affrontarono in Serie B con la vittoria della Juve per 1-0 grazie alla rete decisiva siglata da Cristiano Zanetti.