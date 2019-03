Turchia, Ünder giocatore dell'anno per il quotidiano Milliyet

© foto di Federico Gaetano

Cengiz Ünder è stato premiato come calciatore dell'anno dai lettori del quotidiano turco Milliyet. Il premio è stato ritirato da uno degli agenti del calciatore Utku Cenikli, che su Instagram ha pubblicato questo commento: “Siamo stati fortunati a rappresentare Cengiz. Farlo è stato difficile, io ci ho messo solo la faccia. Come professionista e come giocatore di talento, sei un esempio per tutti”. Questa la risposta dell'esterno giallorosso: “Siamo una bella famiglia. Il mio successo ha senso solo con voi”.