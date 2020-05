Turismo, quattro nazioni vogliono riaprire le frontiere: Grecia, Croazia, Malta e Portogallo

Grecia, Croazia, Malta e Portogallo non vogliono essere parificate a Italia e Spagna per le riaperture dei confini. Il turismo è troppo importante per rimanere fermo e queste nazioni sono in pressing su Bruxelles per consentire il via libera alle vacanze a due velocità, consentendo di aprire le frontiere prima. Il turismo sarà decisivo per la ripresa dell’economia, anche se tutti - a parole - vorrebbero una soluzione comune.