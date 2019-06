U20, Paganin: "Ecuador fortissimo. Gli infortunati? Tutti daranno 100%"

Massimo Paganin, capo delegazione dell'Under 20 per il Mondiale in Polonia, ha parlato alla vigilia della finale per il terzo posto contro l'Ecuador. "Non è semplice riuscire a ricaricare le energie nervose dopo una gara persa al Mondiale. E' stato bravo il mister, ha lasciato un giorno di riposo ai ragazzi. Adesso abbiamo ripreso la strada, domani saremo pronti a giocare contro l'Ecuador. E' una squadra fortissima, l'abbiamo già affrontata nel girone ed è arrivata in Polonia con l'ambizione di vincere il Mondiale", ha detto a Sky Sport.

Gli infortunati? "Il mister è stato chiaro, non ci sono scuse in ballo. Chi scende in campo dovrà dare tutto, gli infortunati non possono dare una mano ma c'è una rosa di 21 elementi e tutti i calciatori sono all'altezza di indossare la maglia della Nazionale. Tutti daranno il 100% per uscire a testa alta dalla gara di domani".