Udinese, ancora lavoro differenziato sul campo per Nuytinck e Mandragora

Allenamento mattutino per l'Udinese di Luca Gotti in vista del primo impegno di campionato in casa dell'Hellas Verona. Il gruppo ha sostenuto una seduta incentrata sul possesso palla e lavoro tattico. Lavoro differenziato sul campo per Nuytinck e Mandragora.