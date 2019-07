© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Non basta una rete di Kevin Lasagna all'Udinese per sorridere dopo il test con la Ravenna. I ragazzi di Tudor finiscono k.o. dopo essersi passati in vantaggio dopo nove minuti. La remuntada del sodalizio biancorosso, che milita in Serie C, porta la firma di Fyda, in rete al 36', e Sapucci, che ha timbrato il cartellino a venti minuti dalla fine.