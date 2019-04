Udinese, buone notizie per Tudor: recuperati Pussetto e Fofana

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Buone notizie per Igor Tudor, in vista della gara contro il Sassuolo. Si sono infatti allenati in gruppo sia Pussetto che Fofana: l'attaccante sarà titolare con i neroverdi, il centrocampista ha buone possibilità di entrare nella formazione titolare ma è in ballottaggio con gli altri centrocampisti.