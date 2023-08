ufficiale Pussetto saluta l'Italia e l'Europa, risoluzione col Watford. Ora l'Huracan

Ignacio Pussetto è pronto a tornare in Argentina. In prestito alla Sampdoria nell'ultima stagione e prima ancora all'Udinese, l'attaccante classe '95 ha risolto quest'oggi il contratto col Watford, club che aveva acquistato il suo cartellino nel 2020. "Il Watford FC - si legge nel comunicato - conferma la risoluzione consensuale del contratto di Ignacio Pussetto. L'esterno argentino, 27 anni, ha firmato per gli Hornets nel gennaio 2020 e ha collezionato nove presenze, sette delle quali in Premier League. Da allora ha trascorso del tempo in prestito con le squadre italiane Udinese e Sampdoria. Auguriamo a Ignacio tutto il meglio per il futuro".

Per Pussetto, adesso, tutto pronto per una nuova avventura all'Huracan, club argentino in cui ha militato per due anni prima dell'inizio dell'avventura in Europa.