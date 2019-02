© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

L'Udinese è una vera e propria polveriera a causa della classifica e soprattutto a causa della presa di posizione del sindaco di Udine Fontanini e dei tifosi bianconeri. Contestazione a viso aperto nei confronti della squadra per un "progetto" che non c'è più. Il Primo Cittadino si è schierato con la curva e il dg Collavino gli ha subito risposto con un tono altamente stizzito: "Non si preoccupi della salvezza del club, gli auguro di restare in carica 24 anni di fila, tanti quanti ne stiamo facendo noi in Serie A". Domani contro il Torino sarà un altro banco di prova importante in chiave salvezza. Senza punti tutto si complicherebbe e il clima, ovviamente, tenderebbe a inasprirsi ancora. A riportarlo è La Gazzetta dello Sport.