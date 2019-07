© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Ancora una doppia seduta per i bianconeri nel sesto giorno di ritiro in Carinzia. Al mattino, dopo l’attivazione in palestra, la squadra si è concentrata su un lavoro prevalentemente tattico in vista dell’amichevole di Altach contro il Borussia Dortmund. Nel pomeriggio ancora la tattica a farla da padrone, con il gruppo di mister Tudor che ha lavorato a porte chiuse, al riparo da occhi indiscreti. Presente a tutta la sessione pomeridiana di allenamento anche l’ultimo arrivato Ilija Nestorovski, subito a disposizione di Tudor e del suo staff. Domattina la squadra partirà alla volta di Altach con il calcio di inizio del match fissato per le ore 17. Lo riporta il sito ufficiale del club friulano.