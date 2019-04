© foto di Federico Gaetano

Il tecnico dell'Udinese, Igor Tudor, ha diramato i ventidue convocati in vista della sfida contro la Lazio. Non c'è Pussetto, così come ter Avest, mentre ritorna Zeegelar.

Portieri: Musso, Nicolas, Perisan

Difensori: De Maio, Ekong, Nuytinck, Samir, Stryger Larsen, Wilmot, Zeegelaar

Centrocampisti: Badu, D’Alessandro, De Paul, Fofana, Hallfredsson, Ingelsson, Mandragora, Micin, Sandro.

Attaccanti: Lasagna, Okaka, Teodorczyk