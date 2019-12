Fonte: sscnapoli.it

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Doppia seduta per il Napoli al Centro Tecnico. La squadra al mattino ha sostenuto il primo allenamento di giornata iniziando la sessione con esercizi di prevenzione in palestra. Successivamente il gruppo si è spostato sul campo 1 dove ha svolto riscaldamento e serie di torelli in avvio. Di seguito lavoro tecnico tattico e situazioni di gioco su palle inattive. Milik ha svolto parte della seduta in gruppo e parte personalizzato. Lavoro personalizzato per Allan, Ghoulam e Tonelli.

Nel pomeriggio seconda sessione di allenamento. Prima fase dedicata a riscaldamento ed esercizi tecnico tattici. A seguire partita a campo ridotto. Chiusura con situazioni di gioco cross e tiro. Koulibaly ha lavorato a parte in seguito ad un trauma contusivo alla spalla sinistra rimediato nell'allenamento mattutino. Le sue condizioni verranno valutate domani. Milik prosegue a lavorare parte col gruppo e parte differenziato. Ancora allenamento personalizzato per Allan, Ghoulam e Tonelli.