UEFA, domani Ceferin sarà rieletto presidente

Alexander Ceferin sarà nuovamente eletto come presidente della UEFA. Lo sloveno sarà l'unico candidato nel congresso di Roma di domani e dopo essersi guadagnato il sostegno delle federazioni europee nel primo mandato che dura dal 2016 dovrà adesso mettersi al lavoro per preparare la riforma della Champions League chiesta a gran voce dalle maggiori società e prevista per il 2024.