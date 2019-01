© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Dopo l'esperienza in prestito al Piacenza, il giovanissimo estremo difensore gialloblu classe 2002 Filippo Ferrari torna al Parma, suo club di appartenenza. Lo si apprende dal sito della Lega Serie A. In maglia crociata, il portierino scuola San Lazzaro vanta la vittoria di un campionato Giovanissimi Nazionali Under 15 di Lega Pro.