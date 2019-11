UFFICIALE: Stankovic torna all'Inter. Lavorerà nel settore giovanile

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Dejan Stankovic torna a lavorare per l’Inter. Prima da giocatore, poi da club manager, adesso lavorerà per il settore giovanile nerazzurro. L’ufficialità della notizia è stata data prima dallo stesso ex centrocampista sul suo profilo Instagram, con la conseguente conferma dell'Inter su Twitter: