Un selfie nerazzurro: iniziativa dell'Inter, le immagini dei tifosi per colorare San Siro

I tifosi dell’Inter a bordocampo assieme a Conte. In un San Siro vuoto per le disposizioni anti Covid-19, è questa l’iniziativa del club nerazzurro. Via Twitter, la società milanese ha infatti invitato i propri tifosi a scattarsi un selfie e pubblicarlo sui social: alcune immagini saranno utilizzate per “colorare” il Meazza nella sfida di questa sera contro la Sampdoria.