Federico Bernardeschi stasera contro l'Atletico Madrid giocherà la partita più importante della sua carriera, un'occasione d'oro per dimostrare il suo valore in chiave Juventus e anche la sua crescita degli ultimi mesi. Uno che è sempre stato sicuro delle sue qualità è Beppe Ursino, ds del Crotone che lo portò in Calabria in prestito dalla Fiorentina prima dell'esplosione in viola: "Decisi di prenderlo appena lo vidi calciare. Lo abbiamo scelto subito. Per me ha più margini di crescita di Zaniolo. Ha sempre un carattere diverso e più forte dei ragazzi di oggi. Non si monta la testa e non fa mai polemica: è maturo per natura". A riportarlo è La Gazzetta dello Sport.