"Gioco bloccato, idee a zero e steccano anche i singoli", scrive Tuttosport nel pezzo di apertura sull'analisi della sconfitta bianconera contro l'Atletico Madrid. Il quotidiano torinese dedica ampio spazio al pesante ko del Wanda Metropolitano, ma manteniente comunque viva la speranza: "Ce la può fare, ma deve essere un'altra Juventus, completamente trasfigurata da quella pavida e introversa di ieri sera. Ce la può fare perché anche se giocare contro l'Atletico è piacevole come masticare un sasso, la Juventus ha i mezzi tecnici e morali per ribaltare il risultato", si legge nel pezzo a firma Guido Vaciago.

Dietro la debacle madrilena ci sono prestazioni negative dei singoli e proprio per questo per credere all'impresa a Torino serviranno dei Mandzukic e degli Alex Sandro diversi, ma pure due mezzali più propositive di Bentancur e Matuidi.

Oltre a questo, dovrà essere lasciato da parte l'atteggiamento contratto e pauroso di ieri che ha finito per coinvolgere anche CR7, uno che solitamente in certe sfide non tradisce.