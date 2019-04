Valentini: "Cori razzisti? Nessun club caccia i colpevoli"

© foto di Federico De Luca

Sui maggiori temi di attualità della Serie A è intervenuto a Maracanà, nel pomeriggio di MC Sport, l'ex dg della Nazionale Antonello Valentini.

Sulle parole di Leonardo sui cori a Bakayoko e Kessie

"Il primo episodio (la maglia mostrata dai calciatori, ndr) non giustifica il secondo (i cori, ndr). Il comunicato del Milan è stata la classica toppa peggiore del buco. Non poteva intervenire Leonardo ma Maldini, ma la società ha lasciato parlare Gattuso, che ha chiesto scusa. Oggi Leonardo parla. Mazzoleni dice di non aver sentito nulla, così pure il quarto uomo. Può sfuggire il coro anche a loro. Tutti i ministri hanno indicato chi doveva decidere sulla sospensione della gara. Il problema vero è che le società fanno la parte degli struzzi e nascondo la testa sotto la sabbia nel caso dei cori. in Inghilterre le società li schedano e li buttano fuori dallo stadio. In Italia i mezzi ci sono, il regolamento c'è, ma non lo fa nessun club. Deve venir meno il motto 'lo spettacolo va avanti'. Ci deve essere il coraggio di dare un messaggio forte. Non si può scaricare la responsabilità dell'arbitro e delle Federazione. Spetta agli uomini del Ministero dell'Intero. Ognuno deve fare la sua parte".