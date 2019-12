Van Dijk non vince, il Liverpool sì: 1298 punti, è il Pallone d'Oro dei Reds

© foto di Insidefoto/Image Sport

Non è stato il Pallone d'Oro di Virgil van Dijk, ma sicuramente è stato il Pallone d'Oro del Liverpool. Se il difensore olandese ha "perso" il premio con appena sette voti di ritardo rispetto al vincitore Lionel Messi, colpiscono i tanti punti assegnati al Liverpool, vincitore dell'ultima Champions League. In top 10, infatti, sono ben quattro i calciatori dei Reds citati: oltre a Van Dijk, ci sono Mané quarto (347 punti), Salah quinto (178) e Alisson settimo (67). Poi ancora diciassettesimo Firmino (11), diciannovesimo Alexander-Arnold (8) e ventiseiesimo Wijnaldum (1).

1.298 punti in totale. Un'infinità, e infatti il Liverpool è per distacco la squadra più votata. Seguono Barcellona (728 punti, ma "gonfiati" da De Jong e Griezmann) e Juventus (489, stesso discorso per De Ligt). Un abisso, e la dispersione dei voti (specie in direzione di Mané e Salah) ha sicuramente penalizzato Van Dijk. È stata una vittoria corale, quella della truppa di Klopp, in fin dei conti. Ma a Cannavaro, premiato nel 2006 per il successo altrettanto corale dell'Italia e ultimo difensore a trionfare, manca ancora un vero e proprio successore.