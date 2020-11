Van Hooijdonk punzecchia de Vrij: "Gioca da anni in A ma si perde l'uomo. La cosa mi sorprende"

Ai microfoni di Nos, Pierre van Hooijdonk ha sottolineato la pessima marcatura di Stefan de Vrij su Prevljak, che è costata una rete all'Olanda nella sfida disputata ieri contro la Bosnia: "La cosa mi spaventa anche un po'. De Vrij è in Italia da anni ed è un giocatore molto apprezzato in Serie A, ma fa esattamente quello che fanno spesso i difensori olandesi: perdersi l'uomo. Gli italiani sono noti per rimanere sempre a stretto contatto con gli attaccanti in un'azione del genere, per questo la cosa mi sorprende", riporta fcinternews.