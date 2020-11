Vecino, messaggio all'Inter: "Il peggio è passato, ora lo scatto finale per tornare presto in campo"

Matias Vecino corre verso il recupero. Con un video di allenamento condiviso su Instagram, infatti, il centrocampista uruguaiano dell'Inter ci ha tenuto a ringraziare pubblicamente l'istituto grazie al quale sta recuperando dal ko: "È stato un piacere lavorare con voi in questa fase di recupero. Grazie per il vostro impegno e la vostra dedizione. Il peggio è passato, adesso mi aspetta lo scatto finale e tornare presto in campo!", ha scritto l'8 nerazzurro, operato a luglio in artroscopia al ginocchio destro e alle prese poi con un'infezione che ha inevitabilmente allungato i tempi di recupero di un paio di settimane. Ora Vecino scalda i motori e punta il ritorno a disposizione di Antonio Conte.