Ventola: "Lukaku meglio di Belotti solo perché ha più esperienza"

Nicola Ventola, ex attaccante tra le altre anche di Torino e Inter, ha rilasciato un'intervista al Corriere di Torino: "Nella mia squadra ideale forse acquisterei Lukaku più di Belotti, ma solo perché il belga ha una maggiore esperienza internazionale. Se avessero presenze simili nelle coppe, allora sceglierei il Gallo. Il suo futuro? Lo capirei se decidesse di giocare per una squadra da Champions anche se sarebbe bello vederlo diventare una bandiera di un club glorioso come quello granata".