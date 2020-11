Ventola: "Si gioca di più l'Inter. Atalanta, brutta botta in Champions ma ancora in corsa"

Il doppio ex di giornata Nicola Ventola ha presentato il match fra Atalanta e Inter ai taccuini della Gazzetta dello Sport: "Chi è più in difficoltà? Forse si gioca un pochino di più l’Inter: l'Atalanta in Champions ha preso una botta ma è ancora in corsa, e in campionato è davanti, anche se di poco. Però, più dei punti che hanno oggi, conta la loro mentalità: proporre gioco, anzitutto. Sentono il peso della Champions? Non conosco calciatore che non dica che la Champions ha qualcosa di speciale che ti entra in testa e in questo momento gli allenatori scelgono la squadra migliore per l'Europa, senza dubbi: Gasperini ha potuto farlo di più, almeno per le prime due partite; Conte meno per colpa degli infortuni e del Covid".