Venturato (Cittadella): "Concentrati per continuare a sognare"

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Il tecnico del Cittadella Roberto Venturato ha parlato a Maracanà, nel pomeriggio di MC Sport, per parlare del campionato di Serie B.

Sul momento del Cittadella

"Abbiamo avuto un inizio di girone di andata con qualche difficoltà. Un po' strana come situazione ma in quelle due-tre partite iniziali abbiamo sbagliato qualcosa. Per il resto della stagione abbiamo fatto cose importanti, stiamo mettendo in campo le nostra qualità. Abbiamo inanellato partite importanti e cerchiamo di portare a casa il risultato sempre. Tra le difese migliori? Sicuramente è una delle componenti che possono supportare la squadra. Giocare con squadre che ti sono davanti è uno stimolo importante .Aver vinto con squadre così ha dato un segnale anche a noi stesso. Ma dobbiamo confermarlo ogni domenica".

Quale è la squadra che la impressiona di più?

"Il Verona, che ha perso con il Palermo ma ha una squadra di spessore. Noi dobbiamo giocarci ancora, per la rosa e per la piazza è quella che può giocarsi tranquillamente i playoff e ha già qualcosa in più delle altre. In questa zona possono inserirsi altri. Nel finale di stagione può succedere di tutto e la continuità per questo è fondamentale. Ogni squadra ha motivazioni e obiettivi. Avremo partite dure, scontri importanti e diretti. Bisogna rimanere concentrati, per ottenere un risultato finale insperato".

Su Brescia e Lecce

"Hanno dimostrato di avere qualità, adottano un calcio simile e mi hanno impressionato entrambe. Al momento è favorito però il Brescia, che ha dimostrato qualcosa in più".