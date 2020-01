Veron: "Juve ancora favorita. Ma Inter e Lazio possono arrivare in fondo"

Juan Sebastian Veron, ex centrocampista fra le altre dell'Inter e oggi presidente dell'Estudiantes, ha parlato alla Gazzetta dello Sport della sfida per il titolo di Serie A fra i nerazzurri e la Juventus: "Conte è una garanzia, la squadra è intensa proprio come vuole lui: chi dice che gioca male non capisce nulla di calcio. Se devo spendere un nome dico ancora Juventus, è più avanti, è abituata. Ma Inter e Lazio, sono messe benissimo, hanno entusiasmo per reggere fino alla fine".